Palmeiras, l’aereo rischia di cadere! Attimi di terrore a bordo

L’aereo della squadra campione del Brasile, il Palmeiras, ha rischiato di cadere mentre tentata di atterrare in Argentina

Momenti di paura per il volo della squadra campione di Brasile, il Palmeiras. L’aereo ha infatti rischiato di precipitare mentre tentava ti atterrare a Mendoza, in Argentina. Il veicolo ha avuto per due volte problemi in fase di atterraggio e più di un componente della squadra si è sentito male a bordo.

Tra questi era presente anche l’ex Inter e Juve, Felipe Melo. Alla fine l’aereo è atterro sulla pista dello scalo di Rosario, ma non si sa quando la partita con il Godoy. in Coppa Libertadores, si giocherà.