Palmeri: «Sarri Juve? Il Chelsea non ha ancora il successore»

Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato della panchina bianconera e dell’eventuale approdo di Sarri alla Juve

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista, per parlare della panchina bianconera e dell’eventuale approdo di Sarri alla Juve. Le parole del giornalista sul tecnico ex Napoli e sul suo ipotetico arrivo in bianconero.

SARRI JUVE – «Sarri alla Juve l’ho detto tempo fa e continuo ad insistere, non per testardaggine. Continuo ad avere riscontri solo su questo fronte e non c’è ancora annuncio perché il Chelsea non ha il successore. Non è detto che sia Lampard perché l’allenatore non è sicuro di accettare e nella lista c’è anche il nome di Allegri. L’indennizzo non è un problema, la Juve ha anche avuto uno sconto. Il club bianconero non ha il piano B perché non serve: l’accordo è fatto, Sarri l’ha comunicato al Chelsea che ha accettato».