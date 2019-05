Panchina Parma, incontro Faggiano D’Aversa. Le ultime

Il matrimonio tra il Parma e Roberto D’Aversa è destinato a proseguire. Si continua a puntare sul tecnico che ha raggiunto la salvezza

Il Parma ha l’intenzione di ripartire da Roberto D’Aversa. E non potrebbe essere altrimenti. L’allenatore è stato il fiero condottiero che è riuscito a condurre la squadra alla salvezza. 41 i punti realizzati in classifica: un ottimo risultato considerato il fatto che era la stagione che segnava il ritorno in Serie A.

Il tutto è stato stabilito in un incontro tra l’allenatore e il direttore sportivo Faggiano. Si è parlato anche di mercato. Ci sono da definire le strategie adatte per continuare a tenere un alto rendimento nella prossima stagione per continuare a proseguire il cammino nel massimo campionato.