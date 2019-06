Panchine Serie A, ribaltoni! Juve, Inter, Milan, Roma: cambio guida per tutti

Per la prima volta nella storia Juve, Inter, Milan e Roma cambiano tutte e quattro la guida tecnica. È l’intrigo delle panchine di Serie A

A giugno ormai inoltrato rimangono ancora tantissime incognite sulle panchine delle maggiori squadra italiane. La Juventus, che ha annunciato la separazione da Allegri ben prima della fine del campionato, sta lavorando assiduamente per accaparrarsi un mister di livello. Sarri appare in pole position, ma è ancora tutto da vedere. Chi può già programmare il lavoro con tranquillità è Conte, ormai ufficializzato da settimane come tecnico dell’Inter.

Lo stesso non possono dire il Milan e la Roma, la cui situazione è ancora in totale evoluzione. Giampaolo è il favorito per i rossoneri, Fonseca sembra in dirittura d’arrivo sulla panchina giallorossa. Ma è ancora tutto da definire. Appare come un dato molto curioso il fatto che il cambio tecnico per Juve, Inter e Milan in contemporanea sia capitato appena cinque volte in 60 anni. Se alle tre sorelle si somma la Roma, il dato diventa esclusivo: è la prima volta in assoluto.