Stangata per il centrocampista brasiliano del Milan Paquetà, espulso ieri contro il Bologna. Le decisioni del Giudice Sportivo

Tre giornate di squalifica per Lucas Paquetà e stagione finita anzitempo per il brasiliano del Milan. Il calciatore è stato espulso nel corso del secondo tempo di Milan-Bologna. Dopo aver ricevuto un fallo da Pulgar, il giocatore ha reagito spintonando il giocatore dei rossoblù. Dopo il giallo ricevuto dall’arbitro, ha reagito anche con l’arbitro con una manata leggera sul braccio del direttore di gara, e ora sono arrivate le tre giornate di squalifica.

Così il Giudice Sportivo: «tre giornate di squalifica per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere inoltre, al 29° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, colpito con una manata leggera il braccio del direttore di gara proteso verso di lui al fine di allontanarlo». Due giornate di squalifica invece per Ionita del Cagliari, Dijks del Bologna e Jordan Veretout della Fiorentina, che potranno tornare in campo soltanto nell’ultimo turno di questa stagione.