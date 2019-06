Demiral Juve, Paratici in Turchia per colloqui con l’agente

Giornata in Turchia per Fabio Paratici. Il ds della Juve ha incontrato l’agente di Demiral e ha assistito alla gara con la Francia

Fabio Paratici è volato in Turchia, dove ha incontrato l’agente di Demiral. A riportare la notizia è il portale turco Fanatik, che spiega come il ds della Juve abbia incontrato il procuratore del giocatore per definire i dettagli del suo contratto in bianconero.

A seguire il dirigente si è recato allo stadio per seguire la gara tra Turchia e Francia valida per le qualificazioni a Euro2020.