Parma Cagliari 1-2 LIVE: Barillà accorcia le distanze

Allo Stadio Tardini, la terza giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Parma e Cagliari si affrontano al Tardini per il terzo turno del campionato di Serie A. I padroni di casa prima della sosta avevano incassato tre punti preziosi a Udine, mentre i sardi sono ancora alla ricerca del primo punto.

Sintesi Parma-Cagliari MOVIOLA

Squadre in campo: casacca crociata per i padroni di casa, ospiti in divisa verde

1′ Calcio d’inizio – Si parte, comincia il match del Tardini

14′ Palo colpito dal Parma – Punizione di Bruno Alves: gran tiro a giro, palla contro la faccia interna del montante. Brividi per Olsen

23′ GOL CAGLIARI – Ceppitelli raccoglie un invito di Nandez e batte Sepe con un piatto destro

39′ RADDOPPIO CAGLIARI – Ancora capitan Ceppitelli, stavolta con un imperioso stacco di testa su calcio d’angolo

45′ FINE PRIMO TEMPO

46′ INIZIO SECONDO TEMPO – Squadre di nuovo in campo, comincia la seconda frazione

53′ Cagliari vicino al tris – Simeone scambia con Nandez e calcia di potenza: palla fuori di poco

58′ GOL PARMA – Darmian trova Barillà libero al centro dell’area: destro secco e palla in rete

60′ Super parata di Olsen – Il portiere del Cagliari si tuffa e riesce a deviare una conclusione ravvicinata di Gervinho

Migliore in campo – PAGELLE

A conclusione del match

Parma-Cagliari 1-2: il tabellino

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Karamoh, Cornelius, Laurini, Sprocati, Pezzella. Allenatore: D’Aversa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini (64′ Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Aresti, Rafael, Klavan, Pinna, Waluckiewicz, Birsa, Deiola, Ionita, Oliva, Cerri, Ragatzu. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli

AMMONITI: Ceppitelli (C), Joao Pedro (C), Nandez (C), Castro (C)

MARCATORI: 23′ e 39′ Ceppitelli (C), 58′ Barillà (P)