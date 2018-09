Parma-Empoli: formazioni ufficiali e diretta live – Serie A 2018/2019

Parma-Empoli, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Quella in programma alle ore 18 di oggi tra Parma ed Empoli è a tutti gli effetti una sfida salvezza. Le due neopromosse si sono incontrate l’anno scorso in Serie B e stasera cercheranno 3 punti fondamentali per la corsa alla salvezza. In classifica, l’Empoli si trova attualmente a 5 punti (un punto sopra la zona retrocessione), mentre il Parma ha iniziato decisamente meglio il cammino in questo campionato conquistando ben 7 punti.

L’Empoli non vince dalla prima giornata di campionato quando ha battuto in casa il Cagliari per 2-0, da allora sono arrivate 3 sconfitte e due pareggi. Cammino più altalenante per il Parma che, dopo il pareggio in casa alla prima giornata, ha registrato dapprima due sconfitte di fila, poi due vittorie di fila tra cui a Milano contro l’Inter, e infine una sconfitta a Napoli per 3-0.

Parma-Empoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Parma-Empoli: formazioni ufficiali

Sono arrivate ora le formazioni ufficiali di Parma-Empoli!

Due le novità di formazione di Roberto d’Aversa: in difesa ci sarà Iacoponi al posto di Gazzola, mentre in attacco Di Gaudio viene fatto riposare e al suo posto ci sarà Siligardi. Nel 4-3-3 ci saranno quindi Sepe in porta, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco in difesa; Rigoni, Stulac e Barillà a centrocampo; mentre in attacco il tridente composto da Gervinho, Ceravolo e Siligardi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Siligardi. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Andreazzoli conferma il 4-3-1-2 con Terraciano in porta, e Di Lorenzo, Maietta, Silvestre e Vaseli in difesa. A centrocampo non ci sarà Capezzi. Al suo posto, a fianco di Bennacer e Krunic, ci sarà Rasmussen. In attacco La Gumina viene fatto riposare in panchina. Ci sarà perciò Mraz a fianco di Caputo con Zajc sulla trequarti.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Bennacer, Rasmussen, Krunic; Zajc; Caputo, Mraz. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Parma-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

Parma-Empoli: i precedenti del match

Parma ed Empoli si sono incontrate pochissime volte nel corso della loro storia tra le mura del Tardini. Nelle 10 partite disputate tra i due club, il bilancio sorride ai crociati che hanno vinto 8 volte e perso solamente in 2 occasioni. 16 sono i gol fatti dal Parma, mentre solamente 5 quelli siglati dall’Empoli (meno di 0.5 a partita).

Il primo incontro ufficiale risale al 9 novembre del 1997 quando in Serie A il Parma batté l’Empoli per 2-0. Da allora sono arrivate 7 vittorie di fila tra Serie A e Serie B e in tutti e 7 gli scontri, il club toscano ha segnato solamente una rete nel 3-1 del 27 maggio del 2005. Tuttavia, negli ultimi due incontri tra Serie A e B, sono arrivate due vittorie di fila per l’Empoli. L’ultimo successo è dell’anno scorso quando i toscani si imposero per 2-1 il 19 settembre del 2017.

Parma-Empoli: l’arbitro del match

Luca Pairetto della sezione di Nichelino dirigerà la sfida delle 18 tra Parma ed Empoli. Pairetto in questa stagione ha già arbitrato due partite di Serie A (Cagliari–Sassuolo e Chievo-Udinese), ma anche una gara di Coppa Italia tra Virtus Entella e Salernitana. L’arbitro torinese sarà coadiuvato dalla coppia Alberto Tegoni di Milano e Alfonso Marrazzo di Frosinone e dal quarto uomo Valerio Marini di Roma 1. Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo e Pasquale De Meo di Foggia si occuperanno rispettivamente della parte VAR e AVAR.

Per il Parma quella si oggi sarà la prima sfida diretta dall’arbitro Torino. L’Empoli ha invece incontrato Pairetto in 7 occasioni con un bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, ovvero quella di due anni fa in Serie A in casa contro il Cagliari per 4-0.

Parma-Empoli Streaming: dove vederla in tv

Parma-Empoli sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.