È arrivata la fumata bianca sul passaggio di Cornelius e Kulusevski dall’Atalanta al Parma: domani le firme

Come riportato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, è finito con la fumata bianca il summit di mercato tra Parma e Atalanta.

I ducali hanno infatti preso a titolo definitivo Cornelius per la cifra di 6.5 milioni di euro. Dai nerazzurri arriva anche, in prestito secco, il talentino Kulusevski. Le firme sono attese per domani.