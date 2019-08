Parma-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Parma-Juventus streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il match che apre la Serie A 2019/2020 e il campionato dei bianconeri

Il campionato di Serie A 2019/2020 si apre con l’anticipo del sabato pomeriggio fra il Parma di Roberto D’Aversa e la Juventus di Maurizio Sarri. L’allenatore bianconero non potrà però essere presente in panchina a causa della polmonite che l’ha colpito e che lo costringerà a un periodo di riposo assoluto. Parma-Juventus: l’anticipo della 1ª giornata di Serie A si disputerà il pomeriggio di sabato 24 agosto 2019 alle ore 18.00 nella cornice dello Stadio Ennio Tardini di Parma.

La gara Parma-Juventus sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Parma-Juventus

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 24 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Ennio Tardini (Parma)

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Le probabili formazioni

PARMA – D’Aversa dovrà sciogliere all’ultimo il nodo legato alle condizioni di Juraj Kucka: un problema muscolare al polpaccio potrebbe far partire lo slovacco, regolarmente convocato, dalla panchina. Al suo posto potrebbe esserci spazio dal 1′ per Brugman in una linea mediana con Hernani e Barillà. In attacco sulle fasce ballottaggio a destra fra Karamoh e Kulusevski, con Gervinho a sinistra e Inglese centravanti. In difesa, davanti al portiere Sepe, i terzini saranno Laurini a destra e Gagliolo a sinistra, con Iacoponi e Bruno Alves coppia centrale.

JUVENTUS – Con Sarri k.o. per la polmonite, sarà Giovanni Martusciello a guidare la Juventus al Tardini. I bianconeri giocheranno con ogni probabilità con il 4-3-3. I dubbi sono soprattutto in attacco con ballottaggi fra Bernardeschi e Douglas Costa e fra Dybala e Higuain. A centrocampo la regia sarà affidata a Pjanic, con Khedira e Rabiot mezzali. In porta ci sarà Szczesny, mentre la linea difensiva vedrà Danilo ed Alex Sandro esterni bassi, con Bonucci favorito su De Ligt per far coppia con Chiellini al centro.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Martusciello

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA