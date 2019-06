Parma, nuova sinergia con il Napoli: mirino su Rog

Marko Rog rimane uno degli obiettivi del Parma per la prossima stagione. Il giocatore può arrivare in prestito

Nuovi possibili affari tra Parma e Napoli. I due club hanno instaurato un ottimo rapporto e presto potrebbero trovare delle nuove intese. Secondo La Gazzetta di Parma, il club crociato è interessato a Marko Rog.

Il centrocampista croato non rientra nei piani di Ancelotti e può andare via. Sul giocatore ci sono numerosi club, in particolare il Parma. Rog potrebbe arrivare in prestito dal Napoli di De Laurentiis.