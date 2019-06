Parma, nuovi intrecci di mercato con il Napoli: occhi su Rog

Marko Rog nel mirino del Parma. Il centrocampista potrebbe diventare un rinforzo importante per il club ducale

Napoli e Parma potrebbero concludere ancora affari insieme. Il club azzurro ha diversi elementi non ritenuti essenziali da Carlo Ancelotti e che sono in uscita e uno di questi è Marko Rog.

Il centrocampista croato, ceduto in prestito a gennaio, potrebbe andare via nuovamente in prestito. Secondo Radio Marte, sul calciatore del Napoli ci sarebbe proprio il Parma: i due club potrebbero sfruttare gli ottimi rapporti per chiudere l’accordo.