Parma, rischia di saltare il ritorno all’Olimpico di Gervinho

Gervinho è alle prese con un guaio muscolare che potrebbe fargli saltare il suo ritorno a Roma. All’Olimpico i tifosi non l’hanno dimenticato

Gervinho proverà senz’altro a recuperare dal problema fisico per la sfida dell’Olimpico contro la Roma. Tornare nello stadio che l’ha visto protagonista dal 2013 fino al gennaio del 2016 per lui sarebbe un’emozione non da poco. Andò via dalla Capitale a causa della separazione con Garcia. Fece velocemente le valigie, non provò neanche a giocare con Spalletti, e si imbarcò sul primo aereo per la Cina. Una soluzione affrettata, che ha giovato solamente al conto in banca.

Ai tifosi giallorossi è rimasto comunque un ricordo più che positivo. È dai suoi tempi che non vedono un’ala in grado di scartare avversai come birilli. Furono anche anni prolifici: ventisei i gol all’attivo. Strapperebbe certamente un applauso, domenica. Ma la noia muscolare rischia di non fargli provare quest’emozione. Lui proverà ad esserci col suo Parma.