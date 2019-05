Parma, Sepe: «Abbiamo studiato il Bologna, faremo del nostro meglio»

Luigi Sepe ha parlato a pochi minuti dall’inizio della sfida con il Bologna. Le parole del portiere dei crociati sulla gara

Il Parma vuole far punti contro il Bologna. Non ha dubbi Luigi Sepe, che pochi minuti prima dell’inizio della sfida ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

«Il risultato con dell’Empoli non ci cambia nulla. Sappiamo cosa fare per affrontare questa gara, vogliamo un risultato positivo. Abbiamo studiato il Bologna come studiamo tutte le altre squadre. Hanno grandi individualità e possono fare male sia da lontano sia dentro l’area. Cercheremo di fare del nostro meglio» ha dichiarato il portiere.