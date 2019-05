Parma, Stulac e Scozzarella i principali rifinitori del Parma

Il Parma è una squadra che attacca principalmente in contropiede. Stulac e Scozzarella sono quelli con numeri più alti in rifinitura.

Il Parma di Roberto D’Aversa è una delle squadre più passive e difensive del campionato, che cerca di attaccare in spazi larghi sfruttando i propri contropiedi (Gervinho su tutti).

Non deve quindi destare sorpresa che i principali rifinitori della squadra siano i centrocampisti centrali: Stulac e Scozzarella sono primi per passaggi chiave ogni 90′ (1.3 il primo, 1.2 il secondo) e per assist (5 in totale). Da un loro passaggio in zone non troppo avanzate del campo, nasce il contropiede che porta al tiro.