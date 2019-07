Parola a Mourinho: «Non riesco a godermi il tempo libero, sono irrequieto»

Parla José Mourinho, lontano da una panchina ormai dal dicembre 2018: «Non riesco a godermi il tempo libero, ho il fuoco dentro»

È ormai quasi un anno che Josè Mourinho non siede più su una panchina europea. Era il dicembre del 2018 quando il Manchester United decise, in seguito a risultati non soddisfacenti, ad accantonarlo. Il portoghese si è raccontato in un’intervista rilasciata a Sky Sport Uk, in cui ha toccato diversi punti.

Il calcio gli manca e non poco: «I miei amici mi dicono di godermi il mio tempo e le vacanze. Luglio, agosto, ma in vita mia l’ho fatto raramente, non riesco a godermelo. Non sono abbastanza felice per divertirmi, ho il fuoco dentro». La fretta di tornare su una panchina esiste, inutile negarlo: «È praticamente la prima volta che ho tempo di pensare, analizzare e capire che mi sento irrequieto», dice lo Special One.