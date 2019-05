Pedro piglia tutto: ma quante coppe ha sollevato!? – VIDEO

Con l’Europa League vinta col Chelsea, Pedro Rodriguez ha conquistato il suo 25esimi titolo in carriera. I record dell’ex Barcellona

Con l’Europa League vinta ieri sera a Baku col Chelsea fanno 25 titoli in carriera per Pedro Rodriguez, attaccante 31enne spagnolo in forza dei Blues. Dopo aver trionfato in Spagna e in Champions League con il Barcellona, Pedrito ha aggiunto un nuovo trofeo alla sua ricca collezione.

Pedro è anche detentore di un record speciale: è l’unico giocatore spagnolo ad aver segnato nella stessa stagione in sei competizioni ufficiali. È inoltre uno dei pochissimi giocatori ad aver segnato sia in finale di Champions sia in finale di Europa League.