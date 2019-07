Perin, chance Lazio se parte Strakosha: la situazione

Mattia Perin potrebbe approdare alla Lazio. L’ultima idea è infatti quella di prendere il portiere bianconero per sostituire Strakosha

Per Mattia Perin potrebbe aprirsi una nuova strada. Il portiere della Juve, in uscita, è molto corteggiato da vari club, come Porto, Benfica e Fiorentina, ai quali si è aggiunta un’altra squadra: la Lazio.

Secondo Il Tempo, il portiere ex Genoa potrebbe arrivare nella Capitale se dovesse partire Strakosha, che piace a vari club di Premier e per il quale Lotito chiede 45 milioni.