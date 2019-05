Le parole del direttore generale del Genoa, Perinetti, sul momento del club rossoblù e anche sul futuro di alcuni calciatori

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato a Radio Sportiva del momento del club rossoblù, in piena lotta per la salvezza: «Il pareggio con la Spal ci ha permesso di guadagnare un punto importante sull’Empoli ma non dobbiamo cullarci. Il calendario è meno proibitivo di quello dell’Empoli, ma a fine campionato cambiano gli equilibri e per noi sarà importante continuare a far bene e pensare a noi stessi. Quest’anno abbiamo avuto una stagione complicata, con tanti infortuni e diverse problematiche, tra cui tre espulsioni in tre partite in cui abbiamo giocato massimo 55 minuti in 11».

Prosegue Perinetti parlando anche del mercato: « E’ vero che abbiamo Roma e Atalanta, le squadre più in forma del momento, ma l’Empoli avrà partite altrettanto se non più dure. Ci stanno mancando i gol di Piatek ma la sua cessione è stata inevitabile, anche per la volontà del giocatore. I tifosi hanno il diritto di esprimere il loro dissenso ma vengono contestati Della Valle, Ferrero, De Laurentiis e quindi mi chiedo se questo sia un problema nostro o di sistema. Romero? Sta facendo bene, la Juve ha una posizione di vantaggio forse perché l’ha visto per prima: i rapporti sono ottimi e vedremo a fine campionato cosa fare».