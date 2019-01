Perisic come Higuain: in fuga da un amore mai nato con Milano

Gonzalo Higuain è già volato via, Ivan Perisic lo farà presto: entrambi i giocatori fuggono dalla rispettive squadre

Gonzalo Higuain ha esordito oggi con la maglia del Chelsea e Ivan Perisic spera di raggiungerlo presto. I due calciatori sono legati stretti da un filo rosso ricco di tristezza e malinconia. Higuain ha puntato i piedi, ha dato segni di nervosismo e mal di pancia e se ne è andato. Perisic sta seguendo l’esempio dell’argentino e ha detto chiaramente alla società nerazzurra che reputa la sua esperienza all’Inter pressochè conclusa. Una bella gatta da pelare per Marotta che dovrà cercare, in questi ultimi 4 giorni di mercato, una sistemazione per l’esterno croato.

Il parallelismo tra le due situazioni è evidente. Due giocatori in fuga da un amore mai sbocciato con Milano e con le rispettive squadre. Ogni estate, Perisic sembrava sul piede di partenza e solo per gli sforzi di Spalletti e della società non il croato è rimasto a Milano. Ora l’atmosfera intorno ad Appiano Gentile si è fatta pesante e il numero 44 nerazzurro non vede l’ora di fare le valigie.