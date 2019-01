Pires non tramonta mai: tripletta a Futsal a 45 anni – VIDEO

L’ex Arsenal Robert Pires dà spettacolo a Futsal a 45 anni: tripletta a Glasgow nel torneo benefico per vecchie glorie StarSixes.

Gli anni passano, ma la classe resta quella dei tempi migliori. L’ex leggenda dell’Arsenal Robert Pires ha dato spettacolo al Torneo benefico per vecchie glorie StarSixes, in corso di svolgimento a Glasgow, segnando a 45 anni una strepitosa tripletta con Il Resto del Mondo e facendo sobbalzare gli spettatori presenti.

Tutte e tre le reti del francese sono arrivate su assist di una vecchia conoscenza del calcio italiano: quel Gaizka Mendieta che esploso nel Valencia, nella stagione 2001-02 indossò la maglia della Lazio, collezionando 20 presenze senza gol in biancoceleste. Fra lo spagnolo e Pires, nonostante per entrambi l’età non sia più quella dei tempi migliori, sembra esserci un’intesa davvero eccezionale, da far invidia a tanti calciatori ancora in attività.

Sit back and enjoy Robert Pires' @fans_bet #StarSixes hat-trick… 1️⃣💫 Footwork

2️⃣🎯 Precision

3️⃣🚀 Power Arsenal, I think we've found your Aaron Ramsey replacement… pic.twitter.com/ToIjGpsfSJ — Squawka Football (@Squawka) January 5, 2019

FABREGAS, ADDIO IN LACRIME AL CHELSEA DOPO L’ULTIMA GARA – VIDEO