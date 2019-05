Andrea Pirlo ha commentato l’addio di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista ha criticato il club giallorosso

Daniele De Rossi lascia la Roma. Il centrocampista oggi dirà addio ai giallorossi e Andrea Pirlo, ai microfoni de Il Romanista, ha criticato la società di Pallotta: «Alla Roma, secondo me, hanno sbagliato. È stato un errore non solo per la qualità del giocatore ma soprattutto per quello che Daniele rappresenta nello spogliatoio».

Prosegue Andrea Pirlo: «Io vi posso assicurare che rappresenta tanto, so cosa vuol dire averlo in uno spogliatoio. La Roma avrebbe dovuto rinnovargli il contratto ancor di più adesso che ha bisogno di ripartire. De Rossi sarebbe stata la persona adatta per far capire alla squadra, ai nuovi giocatori, e al nuovo allenatore cosa vuol dire la Roma».