Miralem Pjanic ha messo “like” ad una notizia che parlava di un interessamento del Barcellona nei suoi confronti e ha così confermato le voci di mercato che arrivano dalla Spagna… Prima della smentita

Poco fa la smentita di Pjanic, tramite Instagram, rispetto alle illazioni di queste ultime ore: una difesa, quella del centrocampista della Juventus, che non smentisce comunque l’accaduto.

Juventus: il like di Pjanic al Barcellona…

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha sottolineato al programma Tiki Taka come sia fondamentale per i giocatori di oggi saper gestire i social network in modo corretto. Qualcuno dei calciatori della rosa bianconera non sembrano aver recepito il messaggio. Stiamo parlando di Miralem Pjanic, che con un “mi piace” sospetto su Instagram sta facendo tremare i tifosi del club di corso Galileo Ferraris. I media spagnoli riferiscono il Barcellona si è ormai rassegnato a rinunciare a Antoine Griezmann, che ha confermato di voler rimanere all’Atletico Madrid, e per questo hanno virato sul bosniaco. Buona parte della cifra destinata all’acquisto del francese sarebbe quindi dirottata nella trattativa per il centrocampista della Juventus. Pjanic, forse distratto dalle voci di mercato, ha messo like ad una notizia che parlava proprio di un interessamento del Barcellona nei suoi confronti, di fatto rivelando la sua apertura in merito ad un trasferimento in Spagna. Pjanic ha un contratto con la Juventus fino al 2022 ed è valutato dalla Juventus circa 80 milioni di euro.

La liquidità ottenuta dalla cessione del bosniaco sarebbe poi investita nell’acquisto di Milinkovic-Savic della Lazio, giocatore per cui il Presidente Claudio Lotito non intende scendere al di sotto dei 100 milioni di euro.