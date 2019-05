Play off Serie B, scatto del Cittadella. Il sogno non è mai stato così vicino

Nei play off di Serie B il Cittadella vince il primo round col Verona. I granata sognano adesso una storia promozione in Serie A

Ancora Novanta minuti ancora per rendere pure realtà un semplice sogno. È quello del Cittadella, che per la prima volta nella sua storia ha una vista privilegiata sulla Serie A. Merito della vittoria per 2-0 nell’andata dei play-off di Serie B contro il Verona. Lo ha fatto grazie a un ragazzotto italo-senegalese di nome Davide Diaw, arrivato a gennaio dalla Serie C, che con la sua doppietta ha steso gli avversari.

Domenica il giorno della verità: al Bentegodi ci sarà il match di ritorno con i gialloblù desiderosi di ribaltare clamorosamente il risultato. Proverà a resistere il Cittadella, per materializzare il sogno di giocare per la prima volta in Serie A. Ragionandoci, d’altronde, vedere gente come Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi al Tombolato, è una cosa piuttosto affascinante.