Benevento-Cittadella, semifinale playoff Serie B 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Grande attesa per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Allo stadio Ciro Vigorito di Benevento i sanniti proveranno a mantenere il vantaggio accumulato nella partita d’andata contro il Cittadella. La squadra di Bucchi, infatti, ha trionfato all’andata per 2-1, con Insigne grande protagonista da subentrato. Bucchi dovrà fare a meno dello squalificato Armenteros, espulso nel match d’andata. I veneti di mister Venturato proveranno a ribaltare il risultato dell’andata, affidandosi a Moncini e Finotto in avanti. con Schenetti a supporto. Squalificato Proia, espulso nella gara d’andata per doppia ammonizione.

Benevento-Cittadella 0-0: tabellino

Marcatori:

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Insigne, Coda. A dispozione: Gori, Del Pinto, Antei, Di Chiara, Tuia, Costa, Improta, Buonaiuto, Gyamfi, Asencio, Crisetig, Vokic. Allenatore: Bucchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Siega, Iori, Branca; Panico; Moncini, Diaw. A disposizione: Maniero, Benedetti, Parodi, Camigliano, Drudi, Cancellotti, Schenetti, Pasa, Maniero, Bussaglia, Scappini,

Finotto. Allenatore: Venturato

Arbitro: Sacchi di Macerata

Note: Ammonizioni: Adorni (C)

Benevento-Cittadella: diretta live

23′: lampo di Coda. Cross tagliato dalla sinistra di Letizia, Coda anticipa tutti di testa: palla che finisce di poco a lato

22′: fase di stallo della gara con azioni poco pericolose da una parte e dall’altra

18′: angolo di Viola che calcia direttamente in porta. Palla in rete ma Sacchi annulla per un fallo in attacco di Volta

15′: proteste timide del Cittadella. Sospetta trattenuta di Letizia su Moncini al limite dell’area difesa del Benevento. Sacchi fa continuare

13′: Benevento in controllo della gara e sempre pericoloso. Mischia dopo il calcio d’angolo con i giallorossi che sfiorano il vantaggio

13′: ancora Benevento, ancora Insigne. Sulla punizione scaturita dal fallo di Adorni, sponda di Coda e Insigne defilato centra un difensore del Cittadella. Angolo per i sanniti

12′: ammonizione per Adorni, che trattiene Insigne su una ripartenza del Benevento

Scende una copiosa pioggia sul Ciro Vigorito di Benevento

8′: ancora Benevento. Uno-due di settanta metri tra Letizia e Insigne: palla all’esterno, corsa verso la fascia sinistra, cross in mezzo e inserimento del numero 19. Colpo di testa indirizzato verso la porta, Paleari mette in angolo

6′: pressione prolungata del Benevento. Azione di Insigne sulla destra, che si accentra e scodella al centro, palla messa fuori con Bandinelli che colpisce al volo ma alto

4′: grandissima azione di Cristian Maggio. Progressione tambureggiante sulla destra, cross dal fondo, Bandinelli non arriva sulla palla per un soffio

2′: percussione di Diaw, palla ribattuta che finisce sul fondo. Si riprende con il rinvio per il Benevento

1′: subito grande aggressività. Fallo di Bandinelli su Iori

SI PARTE! FISCHIO D’INIZIO AL VIGORITO, il clima è quello delle grandi occasioni

Benevento-Cittadella: formazioni ufficiali

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Insigne, Coda

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Siega, Iori, Branca; Panico; Moncini, Diaw

🇱🇻 Questi gli 11 di partenza!

Meno di un’ora al fischio d’inizio di questa semifinale di ritorno dei #PlayOff2019!

Forza ragazzi, tutti assieme!♥️💪🏻#SerieBKT #ForzaCitta pic.twitter.com/eD0BSlmIHj — A.S. Cittadella 1973 (@ascittadella73) May 25, 2019

Benevento-Cittadella: probabili formazioni e pre partita

Bucchi: «Affronteremo una squadra forte che sa bene cosa fare. Il Cittadella è fastidioso, sa giocare e si conosce molto bene. Fa sempre la sua partita come la faremo noi. La partita d’andata non esiste, giocheremo come se fosse 0-0 e proveremo a vincere. Questo è ciò che dobbiamo fare, loro cercheranno di metterci in difficoltà. All’interno della gara poi ci saranno degli episodi che dovremmo valutare bene. Insigne da punta ha fatto bene, Improta ci dà tantissime soluzioni così come Buonaiuto, Ricci o Vokic. Sono caratteristiche diverse ma faremo le cose fatte per bene».

Venturato: «Nel calcio tutto è possibile, dipenderà da quello che riusciremo a fare in campo. Il Benevento parte favorito perché noi dobbiamo vincere con due gol di scarto in trasferta. Si tratta di un’impresa difficile, ma bisogna scendere in campo con la convinzione di potercela fare. Scenderemo in campo con la voglia di giocarci la partita, senza pensare a cosa è successo nella gara d’andata. Dovremo cercare di sbloccare la partita nella fase iniziale, che potrebbe aiutarci a rimontare. Voglio che la squadra dia tutto ed esca dal campo senza rimpianti, se poi il Benevento avrà fatto meglio di noi gli faremo i complimenti».

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Insigne, Coda

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Siega, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto

Benevento-Cittadella: precedenti

Benevento e Cittadella si affrontano per la quinta volta in stagione. Nelle quattro precedenti occasioni hanno trionfato sempre i giallorossi di Bucchi: due volte in campionato (0-1 all’andata con rete di Asencio e 1-0 al ritorno con gol di Coda). La sfida è andata in scena anche in Coppa Italia, con la vittoria di misura dei sanniti grazie al gol di Bandinelli. Ultimo incrocio prima di stasera, la gara di andata della semifinale dei playoff di Serie B, giocata lo scorso 21 maggio che ha visto trionfare il Benevento per 2-1. Rete di Coda e Insigne per la squadra di Bucchi, gol di Proia per il Cittadella.

Benevento-Cittadella: arbitro

Sarà Juan Luca Sacchi, classe 1984 della sezione di Macerata ad arbitrare la gara tra Benevento e Cittadella, valida per l’accesso alla finalissima dei playoff di Serie B. Il direttore di gara ha arbitrato sei volte il Benevento, con 2 vittorie, tre pareggi ed una sconfitta. Sacchi ha diretto ben nove volte, invece, il Cittadella, con tre vittorie, cinque pareggi ed una sconfitta. Assistenti di linea saranno Oreste Muto di Torre Annunziata e Michele Lombardi di Brescia, IV uomo Valerio Marini di Roma al VAR Marco Serra di Torino ed Ivano Pezzuto di Lecce.

Benevento-Cittadella Streaming: dove vederla

Benevento-Cittadella sarà trasmessa a partire dalle ore 21.00 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.