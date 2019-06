Pochettino: «Il Real Madrid mi voleva, ma avevo dato parola al Tottenham»

Mauricio Pochettino parla del mercato del Tottenham e delle offerte ricevute da altri club: le parole del tecnico argentino

Mercato, offerte e futuro. Mauricio Pochettino, ai microfoni dell’emittente spagnola TV3, ha parlato così.

TOTTENHAM – «In questi anni la squadra si è comunque rinforzata, ma abbiamo risparmiato un sacco di soldi negli ultimi due anni visto che non abbiamo acquistato nessun giocatore: adesso abbiamo la disponibilità economica per rafforzare la squadra. Il Tottenham ha bisogno di nuovi giocatori».

REAL MADRID – «L’interesse del Real Madrid nei miei confronti? Avevo dato la mia parola al Tottenham. Ovviamente è un sogno allenare un club come il Real Madrid, così come mi piacerebbe tornare in Argentina o all’Espanyol un giorno, ma adesso sono totalmente concentrato sul Tottenham».