L’allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino si è presentato negli spogliatoi assolutamente euforico dopo la conquista della semifinale

Un risultato storico per il Tottenham, che approda per la prima volta nella sua storia in semifinale di Champions League. Nell’immediato post-gara, Mauricio Pochettino è stato ripreso in preda ad un’euforia incontenibile per il risultato raggiunto.

Il tecnico Spurs, infatti, una volta entrato negli spogliatoi, ha pensato bene di emulare Simeone e Ronaldo “mostrando” gli attributi con un’esultanza carica di gioia e adrenalina. Un gesto che sembra diventato il simbolo di questa Champions League, che tuttavia non ha portato molta fortuna ai suoi precursori. Varrà lo stesso anche per il Tottenham?