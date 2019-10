Politano amante del fantacalcio: «Ci gioco spesso, mi sono anche comprato» – VIDEO

Matteo Politano è stato intervistato da DAZN su uno dei giochi più amati dagli italiani: il fantacalcio. Le sue parole

«Tutti i miei amici fanno il Fantacalcio, anche io ormai da anni. Devo riprendere a segnare, per un attaccante il gol è importante, per adesso sono stato anche sfortunato. Al Fantacalcio mi compro sempre: l’anno scorso mi sono pagato 100, quest’anno a 50. Comunque me la fanno sempre sudare, gli amici non mi regalano nulla…»