Mondiali Russia 2018: Polonia-Senegal è ultima gara della prima giornata dei gironi. Squadre in campo martedì 19 giugno alle ore 17 alla Otkrytie Arena di Mosca

Polonia-Senegal chiude il primo turno della fase a gruppi dei Mondiali di Russia 2018. Le due selezioni si affrontano in una sfida inedita martedì 19 giugno alle ore 17 alla Otkrytie Arena (conosciuta anche come Spartak Stadium) di Tušino (Mosca). La Nazionale polacca, allenata dal ct Adam Nawalka, punta al primato nel raggruppamento H, di cui fanno parte anche Colombia e Giappone; per riuscire nell’obiettivo si affida ai tanti nomi di rilievo presenti in squadra: dal portiere Szczesny al capitano-cannoniere Lewandowski, passando per il numero 10 Krychoviak fino ad altri ‘italiani’ come Zielinski e Milik. Il Senegal, guidato dal ct Aliou Cissé, disputa il suo secondo Mondiale della storia e punta a sorprendere: tra i ‘Leoni della Teranga’ spiccano i nomi di Koulibaly, dei centrocampisti Kouyaté e Gueye, e degli attaccanti Mané, Keita Baldé e Niang.

Polonia-Senegal potrà essere seguita in diretta tv in chiaro a partire dalle ore 17 sulle frequenze di Italia 1 e Italia 1 HD (canale 506 del digitale terrestre), e su Mediaset Extra (canale 34 del digitale), qui con il commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming gratis su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Polonia-Senegal, probabili formazioni

QUI POLONIA – Il ct Nawalka dovrebbe proporre un 4-4-2 schierato così: Szczesny tra i pali, linea difensiva composta Piszczek, Glik, Pazdan e Bereszynski; a centrocampo sono pronti Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski e Grosicki. In attacco, la coppia formata da Lewandowski e Milik.

QUI SENEGAL – Il ct Aliou Cissé ha in mente la conferma del rodato 4-3-3; in porta è pronto Khadim N’Diaye, davanti al quale dovrebbero posizionarsi Wague, Koulibaly, Mbodj e Sabaly in linea di difesa. A centocampo si scaldano Gueye, capitan Kouyaté e Papa Alioune Ndiaye. In attacco, si va verso lo schieramente del tridente con Mané, Sow e Niang.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Piszczek, Glik, Pazdan, Bereszynski; Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Lewandowski, Milik.

SENEGAL (4-3-3): N’Diaye K.; Wague, Koulibaly, Mbodj, Sabaly; Gueye, Kouyate, Ndiaye P.; Mané, Sow, Niang.

Polonia-Senegal, curiosità e statistiche

La Polonia torna ai Mondiali dopo 12 anni (a Germania 2006 i polacchi conclusero il torneo nella fase a gironi). Il Senegal torna a giocare in Coppa del Mondo a 16 anni di distanza dal torneo sudcoreano-giapponese del 2002.

torna ai Mondiali dopo 12 anni (a Germania 2006 i polacchi conclusero il torneo nella fase a gironi). Il torna a giocare in Coppa del Mondo a 16 anni di distanza dal torneo sudcoreano-giapponese del 2002. La Polonia è alla sua nona partecipazione al torneo mondiale: i migliori risultati sono arrivati nel 1974 e 1982 (due terzi posti).

è alla sua nona partecipazione al torneo mondiale: i migliori risultati sono arrivati nel 1974 e 1982 (due terzi posti). Il Senegal si appresta a giocare il suo secondo Mondiale: nel primo, disputato nel 2002, la selezione africana fu la grande sorpresa e arrivò ai quarti di finale (dove fu eliminata dalla Turchia).

si appresta a giocare il suo secondo Mondiale: nel primo, disputato nel 2002, la selezione africana fu la grande sorpresa e arrivò ai quarti di finale (dove fu eliminata dalla Turchia). Nella rosa della Polonia sono presenti sette giocatori provenienti dalla Serie A: Szczesny (Juventus), Cionek (Spal), Bereszynski (Sampdoria), Zielinski (Napoli), Linetty (Sampdoria), Milik (Napoli) e Kownacki (Sampdoria). Nel Senegal figurano invece tre giocatori del nostro campionato: Gomis (Spal) Koulibaly (Napoli) e Niang (Torino).

Polonia-Senegal, l’arbitro della partita

Polonia-Senegal sarà diretta dall’arbitro del Bahrein, Nawaf Shukralla. Classe 1976, è alla sua seconda partecipazione ad un Mondiale maggiore: nel 2014, in Brasile, diresse due gare della fase a gruppi (Australia-Spagna 0-3 e Portogallo-Ghana 2-1). Shukralla è alla prima direzione in carriera di Polonia e Senegal.

Leggi anche: MONDIALI 2018: PROBABILI FORMAZIONI PRIMO TURNO

Leggi anche: MONDIALI RUSSIA 2018: IL TABELLONE COMPLETO