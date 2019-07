Portanova: «Juve, voglio essere leader. Mi ispiro ad Emre Can»

Manolo Portanova, centrocampista della Juventus che quest’anno ha esordito in prima squadra, si è raccontato

Portanova si racconta. Ai microfoni di Tuttosport, il centrocampista della Juve, che quest’anno ha esordito in prima squadra, ha parlato così dal ritiro della Nazionale Under 19 che sta giocando gli Europei.

«Mi ispiro ad Emre Can, è un giocatore che fa benissimo le due fasi. Sono una mezzala ma so fare anche il trequartista. Mio padre mi raccomanda di essere leader. Non vedo l’ora di vivere la mia prima stagione con i grandi. Sarebbe ancora più bello dopo aver vinto l’Europeo» ha dichiarato il centrocampista bianconero.