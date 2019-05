Prandelli polemico: «Cambiare regole, siamo 10 in 4 punti!» – VIDEO

Il tecnico del Genoa polemizza in conferenza stampa dopo il pareggio interno col Cagliari. Le parole di Cesare Prandelli

Intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio interno maturato all’ultimo minuto contro il Cagliari, Cesare Prandelli ha polemizzato per il calendario delle ultime giornate di Serie A che non rispetterebbe la contemporaneità dei match di squadre che lottano per obiettivi comuni.

Duro sfogo del tecnico rossoblù che sente il fiato sul collo dell’Empoli a soli due punti i classifica dai liguri e a caccia dell’ultimo posto disponibile per la salvezza.