Premier League, è già febbre. Tutti alla caccia del City pigliatutto

Il 9 agosto Premier League al via. Inizierà il Liverpool, grande “delusa” dell’ultimo campionato. Tutti a caccia del Manchester City

La Premier League non si fa attendere mai. Neanche due settimane fa quattro squadre inglesi si giocavano le due maggiori coppe europee, adesso è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il calendario è già stilato, venerdì 9 agosto tutti ai nastri di partenza. A bagnare l’avvio sarà il Liverpool. Estasiato dalla vittoria in Champions, ma deluso per aver dovuto lasciare al Manchester City il campionato nonostante i 97 punti.

Subito un big match in programma: è quello della domenica tra Manchester United e Chelsea. Red Devils con Solskjaer saldamente in panchina, Blues che ancora devono capire chi sarà alla guida tecnica. Tra le due compagini un comune denominatore: Josè Mourinho. Insomma, in attesa della Serie A, la Premier League darà un aperitivo più che gustoso. Con un obiettivo generale da parte di tutti i club: fermare l’egemonia in patria del Manchester City.