Primavera Milan, Lupi sarà esonerato nelle prossime ore

Milan, salta la prima panchina: dopo l’ennesima sconfitta il tecnico della Primavera Lupi sarà esonerato nelle prossime ore.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Gennaro Gattuso, tecnico della Prima squadra, salta la prima panchina in casa Milan. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, infatti, il club di Via Aldo Rossi avrebbe deciso di rimuovere dal suo incarico il tecnico della Primavera in virtù dei risultati deludenti riportati. Alessandro Lupi sarà esonerato nelle prossime ore. La decisione è stata presa dopo l’ennesima sconfitta subita dai rossoneri all’Ossola contro l’Udinese.

Per Lupi, approdato sulla panchina del Milan nel novembre 2017, quando Gattuso fu promosso in Prima squadra, lo scorso anno era arrivata una finale di Coppa Italia, poi persa contro il Torino, che gli era valsa la conferma per questa stagione. Quest’anno però le cose non sono andate come tifosi e tecnico si auguravano, e Lupi lascerà la Primavera al penultimo posto in classifica dopo aver collezionato 9 sconfitte nelle prime 13 gare. Per l’esonero manca di fatto soltanto l’ufficialità.

