Pulisic, niente Italia: ufficiale il passaggio al Chelsea

Pulisic lascia il Borussia Dortmund per il Chelsea. L’esterno ha firmato per i Blues ma arriverà solo a giugno

Christian Pulisic è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. L’esterno d’attacco classe ’98, che ha collezionato 1000 minuti e 2 gol in stagione tra Champions e campionato, lascerà il Borussia Dortmund al termine della stagione, per firmare con il club allenato da Maurizio Sarri. Il giocatore infatti rimarrà al BVB in prestito fino al termine dell’attuale annata e si unirà ai Blues a giugno.

Il calciatore, come riportato dal sito ufficiale del club tedesco, è stato pagato dai Blues 64 milioni di euro.«Christian ha sempre avuto il sogno di giocare in Premier League. Ciò ha sicuramente a che fare con il suo background americano e, di conseguenza, non siamo stati in grado di prolungare il suo contratto. In questo contesto, abbiamo deciso di accettare un’offerta estremamente buona da parte del Chelsea, data la ravvicinata scadenza del contratto», le parole del ds del Dortmund Zorc. Niente Italia per l’esterno statunitense cercato anche dalla Juve.