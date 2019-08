Puskas Award 2019, Quagliarella candidato al gol più bello: tutta la lista  

Nella giornata di oggi, la FIFA ha scelto i 10 gol più belli che si contenderanno il Puskas Award, riconoscimento che andrà alla rete più spettacolare votata dai tifosi e da una giuria. Tra le 10 marcature, spunta lo splendido gol realizzato da Fabio Quagliarella in Samp–Napoli del 2 settembre scorso.

L’elenco dei candidati al FIFA Puskas Award 2019

🇮🇹 @sampdoria_en‘s @FQuagliarella27 conjured up this piece of wizardry against Napoli… 🧙‍♂️ pic.twitter.com/JD3MXtEzkF

— Dugout (@Dugout) August 19, 2019