Qualificazioni Euro 2020, Italia a caccia dell’en plein con la Bosnia – VIDEO

L’Italia di Roberto Mancini domani in campo per trovare la quarta vittoria consecutiva nel girone di qualificazione all’Europeo del 2020

Vigilia non solo per gli azzurrini Under 20, ma anche per l’Italia dei grandi. Domani a Torino i ragazzi di Roberto Mancini saranno impegnati nella sfida contro la Bosnia, valida per la quarta giornata del gruppo J delle qualificazioni al prossimo Europeo. Appuntamento a cui gli azzurri, certamente, non possono mancare. E sono sulla buona strada per non farlo. Dopo tre partite il bottino è totale, e domani si andrà a caccia del quarto successo.

L’unico precedente contro la Bosnia non sorride all’Italia: era il 1996 e la squadra di Sacchi veniva sconfitta per 2-1 in amichevole. Mancini può vendicare quell’occasione e potrà contare sul “fattore campo“. Il dato curioso è rappresentato dall’imbattibilità che gli azzurri hanno a Torino dal 1955 (14 vittorie e 7 pareggi).