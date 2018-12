L’Inter è sulle tracce di Adrien Rabiot. I nerazzurri potrebbero mettere i bastoni fra le ruote alla Juventus e al Barcellona

C’è anche l’Inter sulle tracce di AdrienRabiot. Il centrocampista del PSG ha, dopo una serie di panchine, è finito in tribuna contro il Bordeaux. Un particolare che ha riacceso i riflettori sulla lotta in corso tra il club e il giocatore nonostante il tecnico abbia provato a smorzare i toni e le polemiche. Secondo Il Corriere dello Sport però la mamma-agente di Adrien non è contenta della gestione Tuchel e spinge per andare via, avendo il coltello dalla parte del manico. Il centrocampista classe ’95 ha infatti il contratto in scadenza e non sembra prendere in considerazione l’idea di rinnovare.

Il giocatore infatti giocatore avrebbe deciso di chiudere ogni trattativa con il Psg a seguito del comportamento, considerato irrispettoso, da parte del club nelle ultime settimane. Rabiot può andare via a parametro zero e può diventare un colpo importante per i club italiani. Il centrocampista è seguito da tempo dalla Juventus ma, con l’arrivo di Marotta all’Inter, anche i nerazzurri si sono iscritti alla corsa. Attenzione però al Barcellona: c’è già chi parla di un possibile accordo tra le parti ma al momento non ci sono conferme. In corsa, come detto, anche le italiane: Juve e Inter davanti a Napoli e Roma.