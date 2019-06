Rabiot Juve e i suoi fratelli: i migliori colpi a parametro zero dei bianconeri negli ultimi anni. Paratici fiuta l’ennesimo affare

E se vi dicessimo che Adrien Rabiot sarebbe soltanto l’ultimo della lista? Le indiscrezioni su un possibile approdo del francese classe ’95 in bianconero hanno rievocato alcuni dei migliori colpi della Juventus degli ultimi anni.

Tutti caratterizzati da un unico filo conduttore: il parametro zero. La coppia Marotta–Paratici prima e il secondo in solitario poi, hanno messo in fila una sfilza di affari gratis senza eguali nel mondo per quantità e fruttuosità in termini economici e sportivi. L’ultimo, in ordine cronologico, risponde al nome di quell’Aaron Ramsey che a luglio si unirà in via ufficiale alla rosa bianconera. Scorri tutti i migliori colpi a parametro zero della Juventus nella GALLERY.