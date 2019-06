Rabiot Juve, siamo ai dettagli: la firma arriverà a inizio luglio

Adrien Rabiot si appresa a dire “sì” alla corte bianconera: la firma arriverà dal 1° luglio in poi. Fumata bianca vicinissima

Come informa Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport, è vicinissima la fumata bianca tra Juve e Adrien Rabiot. Nella giornata di domani, infatti, è atteso l’ok definitivo del centrocampista francese classe ’95 alla corte del club bianconero.

Dal 1° luglio in poi, ossia quando si libererà a parametro zero dal Paris Saint Germain, ogni giorno sarà quello giusto per mettere nero su bianco l’accordo trovato con il suo nuovo club.