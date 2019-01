Ramos fa sognare la Juve: «Isco-Solari? Difficile ricomporre la frattura»

La Juventus continua a cullare il sogno Isco. I dirigenti bianconeri stanno monitorando la situazione e da Madrid arrivano segnali positivi

Sergio Ramos alimenta il sogno Isco. È il capitano del Real Madrid che fa sognare la Juventus, che da tempo ha messo il fantasista spagnolo in cima alla lista dei desideri. Un’altra esclusione dall’undici titolare in Copa del Rey contro il Leganes, la situazione tra il centrocampista spagnolo e il tecnico Solari è difficile da ricomporre. A confermarlo è il capitano delle merengues che, a margine di una premiazione, spiega: «Si può ricomporre la situazione? E’ complicato, a Madrid tutti vogliono giocare e è complicato prendere decisioni per il tecnico. Però questo è il Real e questi sono i tempi: chi gioca e chi no, se manca un nove, chi sta in porta… Qui non ci si annoia mai». La Juve prende appunti, in attesa di sferrare l’attacco decisivo.