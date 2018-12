L’Inter tenta il grande colpo a centrocampo. I nerazzurri su Ramsey a parametro zero, poi un grande nome: Kroos in vantaggio

L’Inter vuole ridisegnare il centrocampo. Secondo Beppe Marotta e gli altri dirigenti nerazzurri, per ridurre il gap con la Juventus e con il Napoli c’è bisogno di nuova linfa in mezzo al campo. Brozovic sta tirando la carretta da un anno a questa parte e forma una coppia affidabile con Vecino ma per puntare a qualcosa di più c’è bisogno di nuovi top player e, secondo Il Corriere dello Sport, i nerazzurri vorrebbero puntare su Aaron Ramsey a parametro zero o su un grande colpo: Toni Kroos.

Per il prossimo anno resta poi la necessità di mettere dentro qualità, ma anche forza fisica. I nerazzurri stanno corteggiando il gallese dell’Arsenal, pronto ad andare via a costo zero. Su di lui anche Juve, Milan e mezza Europa. Non sarà facile ma Marotta, re dei parametri zero, è pronto a spingere sull’acceleratore. Poi servirà un top player. Sempre viva la pista Modric, continua ad essere nel mirino anche Sergej Milinkovic-Savic ma al momento i nerazzurri continuano a sognare l’arrivo di Toni Kroos. In questo momento il tedesco è il primo della lista. Anche perché Milinkovic Savic ha condizioni economiche giudicate per ora fuori dai parametri ragionevoli. Piacciono anche Tonali e Barella.