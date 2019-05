Ranieri: «De Rossi dal 1′, merita la standing ovation dell’Olimpico»

Nella conferenza stampa pre Parma, Claudio Ranieri ha parlato anche di Daniele De Rossi: le parole dell’allenatore

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa pre Parma. L’allenatore giallorosso ha, inevitabilmente, parlato anche di De Rossi, che domenica saluterà la Roma.

OLIMPICO – «Mi auguro che ci sia l’atmosfera che Daniele merita. Voglio vedere lo stadio ricolmo d’amore per lui, deve essere una festa per tutto l’amore che ha dato alla Roma. Mi aspetto una cosa positiva per lui».

DE ROSSI – «Giocherà dal 1′, entrerà in campo con la fascia. Credo che meriti questa standing ovation da parte di tutto l’Olimpico. Deve fare una grande partita. Ci tengo io, immagino lui. Lui è speciale, riesce a trasmettere la passione per la maglia, che sia quella della Roma o dell’Italia. Esprime tutta la voglia di far bene. Un giocatore del genere lo puoi soltanto apprezzare. L’addio è stato un fulmine a ciel sereno».

FASCIA – «De rossi con una fascia personalizzata? Se serve la pago io la multa che prenderebbe Daniele».