Ranieri Sampdoria, l’allenatore blucerchiato è arrivato a Genova – VIDEO

Claudio Ranieri ha appena raggiunto Genova: l’ex Roma e Leicester è pronto a una nuova sfida sulla panchina della Sampdoria – VIDEO

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Inizia un nuovo capitolo per la carriera di Claudio Ranieri: l’allenatore riparte dalla Sampdoria. Il tecnico sostituisce Eusebio Di Francesco come aveva già fatto a Roma.

Ranieri è arrivato a Genova in tarda serata in macchina. Insediatosi in hotel, ha poi trovato il tempo di salutare i giornalisti presenti. La sua missione sarà quella di risollevare i blucerchiati, attualmente all’ultimo posto della Serie A.