Ranieri avverte i tifosi della Roma: «Senza Champions finirà così…». Le parole del tecnico giallorosso dopo il Sassuolo

Sono dichiarazioni pesanti quelle rilasciate da Claudio Ranieri al termine della sfida pareggiata dai giallorossi a Reggio Emilia col Sassuolo.

Niente quarto posto? L’attuale tecnico della sa già come andrà a finire la prossima stagione della Roma. Le sue parole riportare da La Gazzetta dello Sport: «Non sono il presidente, ma in genere la Roma ha dovuto sempre vendere e quindi immagino che senza Champions succederà ancora. Sarà difficile tornare a lottare per i primi quattro posti». Una prospettiva inquietante per i tifosi della Roma».