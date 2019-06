Real Madrid, parte la rivoluzione. Il primo asso calato è Jovic

Inizia il roboante mercato del Real Madrid, che vuole tornare vincente. Il primo asso acquistato da Perez è Luka Jovic

È facile intuire come il Real Madrid sia rimasto molto scottato dalla brutta stagione in cui è incappato. Come se le tre Champions League consecutive fossero quasi passate inosservate, gli esigenti tifosi non hanno perdonato alla squadra un netto calo di rendimento. Indotto anche dalla partenza di Cristiano Ronaldo, nessuno dei tre tecnici seduto sulla panchina dei Blancos è stato in grado di dare carica emotiva.

Per provare a farlo, adesso, il Real si gioca la sua carta migliore. Ovvero fare follie di mercato. E così, nella giornata di ieri, il club di Florentino Perez ha ufficializzato il primo vero botto dell’estate: l’acquisto di Luka Jovic. Considerato uno dei talenti in ascesa più cristallini, i madrileni hanno immediatamente sbaragliato la concorrenza staccando un assegno da 60 milioni di euro. Neanche troppi, se si considera la qualità del giocatore e, sopratutto, i folli prezzi degli ultimi anni. Conclusa la prima trattativa, ora si punterà tutto su Eden Hazard. Per tornare Galacticos.