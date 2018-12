Real Madrid-Valencia highlights e gol: le azioni salienti del match della 14ª giornata della Liga 2018/2019

Real Madrid-Valencia highlights e gol: i momenti principali della partita valida per la 14ª giornata della Liga 2018/2019. Al ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid si sfidano le due squadre reduci dalle gare di Champions giocate in Italia rispettivamente contro Roma e Juventus; in campionato, i blancos di Santiago Solari (sesti con 20 punti) devono dimenticare l’ultima sconfitta in casa dell’Eibar (3-0), mentre la compagine allenata da Marcelino (17 punti), viene dalle due vittorie su Getafe e Rayo Vallecano. Punti importanti in palio: Real per non perdere contatto con le posizioni più alte della classifica, Valencia per avvicinare la zona europea. Ecco i gol e gli highlights di Real-Valencia:

REAL MADRID-VALENCIA 1-0: Carvajal, dai pressi del lato corto destro dell’area piccola avversaria, crossa al centro, con il destro, per i propri compagni. Il suggerimento del numero 2 del Real Madrid è intercettato, con la testa, da Wass che, posizionato centralmente a limite della propria area piccola, trafigge, sotto il sette alla destra, l’estremo difensore del Valencia, Neto.