Real Madrid, Zidane scarica Mariano Diaz: la Roma osserva…

Real Madrid, Zidane scarica Mariano Diaz: «Non ho nessun piano per Mariano». La Roma intanto osserva…

A quanto pare, oltre a Bale, Zinedine Zidane ha le idee chiare anche su un altro blancos: Mariano Diaz. La punta del Real Madrid, stando alle parole del mister riportate da Marca, non ha futuro in Spagna.

«Non ho nessun piano per Mariano. Lui si sta allenando con noi: io devo fare la squadra. Vedremo cosa succederà nella terza partita». Prova di ciò è la totale assenza in campo per l’International Champions Cup. La Roma, da tempo interessata al giocatore, potrebbe quindi cercare l’affondo.