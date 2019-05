Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha parlato del mercato degli spagnoli. Tante le novità per i Blancos

Eden Hazard dovrebbe essere il primo colpo del nuovo Real: «Lo abbiamo cercato per anni, spero di portarlo al Real quest’anno. E’ uno dei più grandi rimasti nel calcio, ho molta speranza»: parole e musica di Florentino Perez, numero uno dei Blancos.

Perez ha parlato anche di Ramos e Ronaldo: «Sergio Ramos mi ha chiesto di andare via, vuole andare a giocare in Cina. Mi ha chiesto di liberarlo gratis ma non posso lasciar andare a zero il capitano del Real. Ronaldo alla Juve? Non è andato via per problemi col Fisco: voleva cambiare e migliorare il suo contratto, condizioni che ha trovato con la Juventus. E’ stata la scelta migliore per tutti».