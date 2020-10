Reggina, Taibi elogia il presidente Gallo: «Grazie a lui, i calciatori vogliono venire»

Massimo Taibi ha elogiato il lavoro del presidente della Reggina

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, in una intervista a StrettoWeb.com ha parlato del grande operato del presidente Luca Gallo.

«Bisogna dar merito al nostro presidente per lo step che ci ha fatto raggiungere. Quando sono arrivato qui tre anni fa tutti i calciatori volevano andar via da Reggio, ora è invece il contrario. Mi sento orgoglioso della città, qui ora è come vent’anni fa e il tempo sembra non essersi mai fermato. E’ il bello di Reggio, con il suo clima, il suo sole e il suo mare, io qui sto benissimo e qui si sta benissimo. Menez? Giocatori come lui fanno il bene del nostro calcio. A lui ho detto ‘cosa ci fai in questa categoria?’ Siamo stati bravi a portarlo dentro e speravo che potesse dare il massimo, gliel’ho detto. Merito va al Presidente e anche a mister Toscano, che in queste situazioni è molto bravo. Rimorso sul mercato? Nessuno, siamo riusciti a concludere tutto ciò che ci eravamo prefissati. Il miglior colpo? Le uscite. Avevano tutti il problema dei calciatori in esubero, si dannavano. Quest’anno è stato un calciomercato diverso».