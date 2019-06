Report, nuova inchiesta sulla malavita nelle curve di Juve e Milan

Il programma Report è tornato sulle curve malavitose del calcio italiano: le rivelazioni sugli ultras di Juve e Milan

Nella serata del 3 giugno 2019 Report è tornato in onda con una nuova inchiesta sulle curve malavitose dei club italiani. Il programma di Rai 3 ha raccolto la testimonianza di un uomo al quale Bucci, ex ultrà della Juve morto precipitando da un cavalcavia, aveva confidato timori per la propria vita.

L’inchiesta prosegue poi a Milano, sponda rossonera. Proprio lì, poche settimane fa c’è stato un tentativo di esecuzione di un ultrà in pieno centro per la contesa del potere tra i gruppi organizzati. Report ha ricostruito come il gruppo Curva Sud sia riuscito a fare piazza pulita intorno a sé, prendendo il controllo degli affari sporchi che ruotano intorno ai biglietti.